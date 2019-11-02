В Саратове меняют расписание маршрутов автобусов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-02T12:48:10+03:00

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На время проведения Крестного хода 4 ноября в Саратове измениться схема движения двух автобусных маршрутов.

Это коснется периода с 10:30 до 14:30 4 ноября маршрутов №33 и 42. При полном закрытии движения автобусы поедут по следующей схеме:

-№ 33 (в направлении «Музейной площади»): ул. Московская – ул. Чернышевского – ул. Челюскинцев – ул. Мичурина – ул. Московская и далее по схеме движения;

- № 42 (в направлении «Музейной площади»): ул. Чернышевского – ул. Челюскинцев – ул. Мичурина – ул. Московская – ул. Чернышевского и далее по схеме движения.

ИСТОЧНИК KP.RU