В Саратове меняют расписание маршрутов автобусов
Изменения произойдут 4 ноября
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На время проведения Крестного хода 4 ноября в Саратове измениться схема движения двух автобусных маршрутов.
Это коснется периода с 10:30 до 14:30 4 ноября маршрутов №33 и 42. При полном закрытии движения автобусы поедут по следующей схеме:
-№ 33 (в направлении «Музейной площади»): ул. Московская – ул. Чернышевского – ул. Челюскинцев – ул. Мичурина – ул. Московская и далее по схеме движения;
- № 42 (в направлении «Музейной площади»): ул. Чернышевского – ул. Челюскинцев – ул. Мичурина – ул. Московская – ул. Чернышевского и далее по схеме движения.
ИСТОЧНИК KP.RU