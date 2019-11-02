Водительская взаимовыручка: В Саратове у поста ДПС вспыхнул внедорожник, от взрыва спасли всем миром
В результате столкновения двух машин на Славянской площади (Предмостовая) в Саратове загорелся внедорожник.
Как сообщили очевидцы, авария произошла днем 2 ноября, на улице Соколовая, сразу после съезда с моста Энгельс-Саратов.
В результате столкновения двух иномарок по предварительным данным, никто не пострадал. однако, как видно на кадрах, снятых очевидцем, после столкновения под капотом одного из внедорожников вспыхнул огонь.
Водитель пытался в одиночку затушить возгорание моторного отсека, когда к нему на помощь пришли водитель из проезжавших мимо авто. Несколько огнетушителей оперативно ликвидировали пожар, который грозил охватить весь автомобиль, который стоял на въезде в город. В ликвидации пожара принял участие также сотрудник ГИБДД, из расположенного здесь поста ДПС.
Водительская взаимовыручка в деле.
Водительская взаимовыручка в Саратове. Пожар у поста ДПС 02.11.19.
ИСТОЧНИК KP.RU