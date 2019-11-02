Володин анонсировал встречу с ректорами саратовских вузов

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-02T11:41:22+03:00

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Председатель Госдумы в интервью саратовскому областному ТВ рассказал о планах по изменению структуры Студгородка в Саратове. Кроме этого, он анонсировал встречу с ректорами саратовских вузов, чтобы обсудить зменения условияй жизни студентов в местных общзежитиях.

— В планах встретиться с ректорами, обсудить ситуацию в целом по общежитиям, которые есть в каждом Вузе. Потому что то, что увидел в Студгородке, вспомнил начало восьмидесятых. Ничего не изменилось. Это недопустимо, потому что по большому счёту палец о палец никто не ударил за это время для того, чтобы создать комфортные условия для проживания студентов. Так же в конце коридора удобства, так же в конце коридора — в лучшем случае, а то и на первом этаже, — душевая. Необходимо выбирать приоритеты. Думать надо о студентах. И в этой связи крайне важно то, что построено спортсооружение открытого типа рядом с общежитиями, но недостаточно этого.

Изучая этот вопрос, пришли к тому, что необходимо строить рядом с такими большими комплексами, студгородками ледовые арены. На будущий год планируем. Но параллельно с этим — как раз это тема разговора с ректорами — было бы правильно обсудить вопрос реконструкции общежитий. Чтобы в каждой комнате были удобства, чтобы комнаты были на 2, на 3, a не большее количество проживающих.

— То есть выйти на такой современный, нормальный уровень, а не каменный век.

— Конечно. Вы посмотрите, прошло сколько времени. Десятилетиями не меняли двери, рамы немного привели в порядок. Необходимо провести капитальный ремонт с тем, чтобы и полы, и рамы, и потолки, и двери, и удобства были подведены в комнаты. Ну и подумать о том: у нас не хватает общежитий.

— О возведении новых?

— Новые. Причём поближе к вузам. Потому что всё-таки вот Студгородок, да, конечно, хорошо. Он решает проблему обеспечения жильём студентов. Но допустим, для того чтобы добираться до Юридической Академии, необходимо пересадки делать.

— На Чернышевского, да.

— Для студентов не очень это удобно. Мы когда встречались и обсуждали вопросы спортивной площадки, тема эта поднималась. Мы должны слышать. Поэтому для Юридической академии , возможно, поискать место где-то поближе, построить хорошее общежитие с тем, чтобы ребята не мучились. А допустим, сложившаяся инфраструктура поближе до Университета может быть использована именно для этого Вуза. То есть вот в рамках уже всех высших образовательных учреждений было бы правильно обсудить этот вопрос. Где больше всего потребность? Где меньше? Где общежитие требует помощи? Мы большую работу провели в этом плане раньше, ремонтируя, фактически реставрируя и вновь строя общежитие для Университета. И на Рабочей, и на Вольской, и на Кутякова, но этого недостаточно. Поэтому также нельзя останавливаться. Ещё раз я хочу мысль одну и ту же провести. Как только руководитель Вуза, как только тот, кто отвечает за дороги или за аэропорт, останавливается и начинает почивать на лаврах, всё, это конец. Потому что он может так вот посидеть, ничего не делая, годок-второй, третий — ему это совсем понравится, четвертый — можно думать об уходе. Потому что, сами понимаете, без развития невозможно выиграть конкуренцию. А сейчас всё это конкурирует между собой. И поэтому, конечно, та же сфера высшего образования, она требует поддержки. Но здесь правильно, чтобы инициатива исходила от ректоров. А ректора бы, опираясь на мнение преподавательского состава, студенчества проблемы обозначали те, которые крайне важны для решения.

ИСТОЧНИК KP.RU