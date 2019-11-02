2019-11-02T11:37:02+03:00
Общество

В администрации Энгельсского района произошли очередные кадровые изменения

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Вчера, 1 ноября, освобожден от должности начальника управления капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района Станислав Шмойлов. Как утверждают в пресс-службе районной администрации, отставка состоялась «по собственному желанию».

При этом Шмойлов заступил на эту должность ровно 2 месяца назад – 30 августа.

Ранее чиновник трудился заместителем руководителя КГ «Аркада» скандально известного Алексея Березовского.

В администрации Энгельсского района кадровые перестановки продолжаются уже пять месяцев, с тех пор как район возглавил экс-министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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