2019-11-02T10:39:26+03:00
Происшествия

Карманники в Заводском районе Саратова попались на платежах с украденной кредитки

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В полицию заводского района 21 октября обратилась 44-летняя женщина, работающая медсестрой.

Она рассказала, что у нее из сумки пропал кошелке, в котором была банковская карта. Женщина обнаружила, что неизвестные совершают различные покупки, расплачиваясь ее кредиткой.

Всего они успели потратить 14553 рубля.

Полицейские задержали по подозрению в краже двух мужчин, один из них, 30-летний ранее не судим, второй 32—летний уже имел проблемы с законом из-за применения насилия к представителю власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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