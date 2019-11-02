Карманники в Заводском районе Саратова попались на платежах с украденной кредитки

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-02T10:39:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию заводского района 21 октября обратилась 44-летняя женщина, работающая медсестрой.

Она рассказала, что у нее из сумки пропал кошелке, в котором была банковская карта. Женщина обнаружила, что неизвестные совершают различные покупки, расплачиваясь ее кредиткой.

Всего они успели потратить 14553 рубля.

Полицейские задержали по подозрению в краже двух мужчин, один из них, 30-летний ранее не судим, второй 32—летний уже имел проблемы с законом из-за применения насилия к представителю власти.

ИСТОЧНИК KP.RU