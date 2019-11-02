2019-11-02T09:56:27+03:00
Звезды

Полина Гагарина не будет выступать в Саратове

Концерт 3 ноября отменен
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Концерт Гагариной в Саратове отменен без видимых причин. Фото - с афиши концертаКонцерт Гагариной в Саратове отменен без видимых причин. Фото - с афиши концерта
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Рекламируемый долгое время концерт Полины Гагариной 3 ноября в Саратове отменен.

Официальное сообщение об этом появилось еще 28 октября в группе организаторов концерта в соцсети ВКонтакте. Причины отмены не объясняются, охарактеризованы как «технические» и «независящие от артиста».

- Концерт Полины Гагариной в Саратове, запланированный на 3 ноября на площадке ЛДС «Кристалл», отменяется по независящим от артиста техническим причинам, - говорится в сообщении.

Концерт именно отменен, а не перенесен на другую дату.

Организаторы поясняют, как можно вернуть билеты, приобретенные через различные электронные сервисы.

- Команда Полины Гагариной приносит извинения и со своей стороны предлагает всем желающим посетить концерт в соседнем городе со скидкой, - сообщают в группе организаторов.

Кроме того, всем предлагался обмен саратовских билетов на концерт Гагариной в Тольятти со скидкой 70%. Шоу ученицы Центральной детской музыкальной школы Саратова и звезды «Евровидения-2015» Полины Гагариной успешно прошло там 1 ноября, никакие «технические причины» не стали ему помехой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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