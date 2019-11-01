Дерево изо льда на Топольчанской: «Т Плюс» выехало на место своего «арт-объекта»
Жители поселка Солнечный всерьез опасаются возникновения невиданных архитектурных композиций изо льда на Топольчанской улице,1.
В прошлом году пар из прорвавшейся трубы «Т Плюс» соединился с оставленной рядом машиной в единое скользкое целое, «радуя» жителей своей красотой. Однако авария этого года, очаг которой расположен в этом же месте, возможно, оставит далеко позади зимний «арт-объект».
Так, горячий пар из прохудившейся трубы широкими мазками обложил льдом листья и ветки деревьев, которая уже привлекла внимание жителей. Те «похвалили» коммунальщиков за трудолюбивое создание этой «красоты».
- По адресу Топольчанская, 1 произошло повреждение внутриквартального трубопровода, который является муниципальной собственностью и находится у Саратовского филиала «Т Плюс» на обслуживании.
В связи с высоким износом данные коммуникации требуют реконструкции, которые имеет право провести только собственник теплосетей.
На место направлена бригада ресурсоснабжающей организации для обследования участка, — сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс».
Об устранении «стеклянного» экспоната пока что ничего не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU