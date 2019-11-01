На праздники в Саратове будут ловить нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-01T16:12:50+03:00

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В Саратове все праздники будут выявлять нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, любителей сесть подшофе за руль будут ловить с 1 по 3 ноября, по вечерам и ночам.

Напомним, кроме выходных, город будет также отмечать День народного единства. Запланирована масса мероприятий, в числе которых: всероссийская акция «Ночь искусств», концерт 4 ноября, а также бесплатные пешеходные экскурсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU