На праздники в Саратове будут ловить нетрезвых водителей
Мероприятие продлится три дня
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В Саратове все праздники будут выявлять нетрезвых водителей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, любителей сесть подшофе за руль будут ловить с 1 по 3 ноября, по вечерам и ночам.
Напомним, кроме выходных, город будет также отмечать День народного единства. Запланирована масса мероприятий, в числе которых: всероссийская акция «Ночь искусств», концерт 4 ноября, а также бесплатные пешеходные экскурсии.
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ИСТОЧНИК KP.RU