Известна программа Дня народного единства в Саратове
Саратов готовится праздновать День народного единства.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, всего запланировано около 30 мероприятий. Они начнутся с пятого городского открытого фестиваля национальных искусств «В семье единой», который проходит с 10 октября по 15 ноября. В конце последнего месяца осени выберут победителей.
Кроме того, 1 ноября состоится «Большой этнографический диктант» — культурно-просветительное мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. В России масштабная акция проводится уже в четвертый раз.
В ФОК «Солнечный» 2 ноября состоится открытый городской турнир по каратэ, на базе ДК «Россия» 2 и 3 ноября пройдет городской турнир по шашкам.
Также 3 ноября в Саратове состоится всероссийская акция «Ночь искусств», культурные учреждения до 22:00 откроют свои двери для всех желающих.
Главные мероприятия пройдут 4 ноября. С 12:00 до 14:00 на пешеходной зоне Волжской улицы пройдет концертная программа, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, будет организован фудкорт.
Горожан ждут бесплатные пешеходные экскурсии в 12:00 и 15:00 от памятника Столыпину и в 14:00 и 16:00 от памятника Чернышевскому. Участникам пешей прогулки расскажут о народах, населявших Саратов в разные эпохи, а также об известных иностранцах и гостях города, которые внесли вклад в его развитие и культуру.
Также многочисленные праздничные мероприятия пройдут на территории районов Саратова, учреждений образования, спорта и культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU