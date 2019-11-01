Саратовская область получит половину средств для решения проблемы обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-01T15:30:52+03:00

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В Саратове началось традиционное пятничное совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его ведет зампред правительства Роман Бусаргин.

Открывая заседание рабочей группы, Бусаргин отметил важность соглашения, которое было заключено 29 октября в Москве. По нему область при своем софинансировании в 500 млн рублей получит 4,5 млрд рублей на достройку и компенсации дольщикам проблемных домов. Это позволит восстановить права 2 208 дольщиков.

Как заметил зампред, это 50% средств, необходимых на полное решение проблем обманутых дольщиков в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU