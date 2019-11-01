2019-11-01T09:22:02+03:00
Общество

В Саратовской области на достройку домов выделят до 4,5 млрд рублей

Восстановят права 2208 обманутых дольщиков
Дарья Вострикова
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В Москве 29 октября правительство Саратовской области и организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» заключили соглашение о достройке домов, в которых так и не смогли поселиться люди по вине застройщиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в секретариате вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, фонд может принимать решения о том, целесообразно или нет финансировать достройку домов.

Для этих целей из федерального бюджета выделяются денежные средства на условиях софинансирования региональным бюджетом.

По условиям Соглашения Саратовская область направит фонду 563 млн рублей, что даст возможность региону получить до 4,5 млрд рублей. Деньги позволят уже в этом году обследовать недострои и начать готовить по ним проекты и сметы.

Так, планируется достроить дома или выдать компенсации дольщикам до конца октября 2022 года, что позволит восстановить права 2208 пострадавших граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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