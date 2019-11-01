Росприроднадзор: Загрязнение Волги нефтепродуктами произошло из-за подъема грунтовых вод

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-01T14:37:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В результате подъема грунтовых вод в Волгоградское водохранилище попали нефтепродукты.

К такому выводу пришли специалисты Росприроднадзора после проверки в Вольске.

ЧП случилось на территории старой производственной линии.

- Подъем грунтовых вод повлек за собой повышение уровня масляных и мазутных линз, находящихся под землей, предположительно, образовавшихся еще во времена эксплуатации мазутного хозяйства, — отметили в ведомстве.

Сейчас речь идет о возможном десятикратном превышении норм по содержанию нефтепродуктов в пробах воды.

Напомним, ранее сообщалось, что к выбросам причастен Вольский цементный завод ООО «Холсим (Рус)». В компании «ЛафаржХолсим» отметили, что причиной являются загрязнения самих систем еще в советское время.

ИСТОЧНИК KP.RU