Росприроднадзор: Загрязнение Волги нефтепродуктами произошло из-за подъема грунтовых вод
В результате подъема грунтовых вод в Волгоградское водохранилище попали нефтепродукты.
К такому выводу пришли специалисты Росприроднадзора после проверки в Вольске.
ЧП случилось на территории старой производственной линии.
- Подъем грунтовых вод повлек за собой повышение уровня масляных и мазутных линз, находящихся под землей, предположительно, образовавшихся еще во времена эксплуатации мазутного хозяйства, — отметили в ведомстве.
Сейчас речь идет о возможном десятикратном превышении норм по содержанию нефтепродуктов в пробах воды.
Напомним, ранее сообщалось, что к выбросам причастен Вольский цементный завод ООО «Холсим (Рус)». В компании «ЛафаржХолсим» отметили, что причиной являются загрязнения самих систем еще в советское время.
ИСТОЧНИК KP.RU