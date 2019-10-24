2019-10-24T11:59:34+03:00
Общество

Утечка нефтепродуктов в Волгу устранена

Специалисты компании ЛафаржХолсим продолжают проверку нефтеловушек
Екатерина Семенова
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Фото Вольского цементного завода с сайта компании ЛафаржХолсимФото Вольского цементного завода с сайта компании ЛафаржХолсим
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В Вольске Саратовской области в Волгу попали нефтепродукты.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии ЛафаржХолсим, руководство завода и компании в курсе сложившейся ситуации.

- С утра специалисты ЛафаржХолсим осмотрели сток, взяли пробы. Установлены абсорбирующие боны. О ситуации проинформирован глава Вольского муниципального района Виталий Матвеев, — говорится в официальном сообщении компании, который был оперативно предоставлен «КП-Саратов».

На предприятии полагают, что причины заключаются в загрязнении систем еще в советское время.

- На текущий момент мы продолжаем проверять нефтеловушки, выясняем причины произошедшего. На данный момент утечка полностью устранена. Мы продолжим информировать жителей Вольска о результатах расследования, — подчеркнули в компании.

Отмечается также, что сейчас на заводе реализуется проект по реконструкции системы водостоков, в результате которого все промышленные стоки после очистки будут повторно использованы в производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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