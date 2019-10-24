Утечка нефтепродуктов в Волгу устранена
В Вольске Саратовской области в Волгу попали нефтепродукты.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии ЛафаржХолсим, руководство завода и компании в курсе сложившейся ситуации.
- С утра специалисты ЛафаржХолсим осмотрели сток, взяли пробы. Установлены абсорбирующие боны. О ситуации проинформирован глава Вольского муниципального района Виталий Матвеев, — говорится в официальном сообщении компании, который был оперативно предоставлен «КП-Саратов».
На предприятии полагают, что причины заключаются в загрязнении систем еще в советское время.
- На текущий момент мы продолжаем проверять нефтеловушки, выясняем причины произошедшего. На данный момент утечка полностью устранена. Мы продолжим информировать жителей Вольска о результатах расследования, — подчеркнули в компании.
Отмечается также, что сейчас на заводе реализуется проект по реконструкции системы водостоков, в результате которого все промышленные стоки после очистки будут повторно использованы в производстве.
ИСТОЧНИК KP.RU