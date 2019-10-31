2019-10-31T16:34:38+03:00
Общество

В Саратовской области стали меньше грабить и больше раскрывать убийств

В ГУ МВД по Саратовской области прошла расширенная коллегия
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Полиция Саратовской области продвела итоги за 9 месяцев 2019 годаПолиция Саратовской области продвела итоги за 9 месяцев 2019 года
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За 9 месяцев 2019 года в Саратовской области возросла доля раскрытых убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, квартирных краж и разбоев, поджогов.

Всего раскрыто около 11 тысяч преступлений. Об этом было заявлено на расширенной коллегии ГУ МВД России по Саратовской области, заседание которой прошло сегодня, 31 октября.

Полиция ставит себе в заслугу, что не допущено роста числа разбоев, кроме того на 4,1% сократилось количество краж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 12,1% - грабежей, на 1,8% - угонов, на 8,2% - поджогов, на 7,8% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов отметил, что уровень преступности в регионе в расчете на 100 тысяч населения ниже показателя по Приволжскому федеральному округу и по России, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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