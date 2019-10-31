Никита Михайловский из «Автодора» признан лучшим молодым игроком Лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-31T16:09:42+03:00

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Игрок саратовского «Автодора», 19-летний защитник Никита Михайловский признан лучшим молодым игроком Единой Лиги ВТБ. Итоги опроса игроков и капитанов команд опубликованы на официальном сайте Лиги. Такой опрос был проведен впервые.

Михайловский превзошел всех своих конкурентов в возрасте до 23 лет. Это один из самых очевидных результатов опроса — Никита выиграл с огромным отрывом, набрав 12 голосов. У ближайших преследователей — 20-летнего форварда «Калева» Сандера Райесте и 22-летнего защитника «Пармы» Александра Платунова — всего по три голоса. Остальные участники опроса набрали по одному.

Напомним, Михайловский уже был признан лучшим молодым игроком Единой Лиги ВТБ-2018/19 по итогам минувшего чемпионата. Летом 2018 года Михайловский вошел в символическую пятерку юниорского Первенства Европы.

Больше во всех остальных результатах опроса на сайте Лиги никто из команды «Автодор» не фигурирует.

ИСТОЧНИК KP.RU