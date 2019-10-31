2019-10-31T15:04:49+03:00
Общество

В Саратовской области постоянно уменьшается число жителей

Люди умирают и уезжают
Екатерина Семенова
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За восемь месяцев 2019 года в Саратовской области стало на 9,2 тыс. меньше жителей.

Как сообщает Росстат, тенденция к естественному сокращению населения продолжается. Например, за прошлый год убыль составила почти 8,3 тыс. человек.

Это почти самый высокий показатель естественной убыли населения в ПФО за год. Родились 13,5 тыс. человек, а умерли — 22,7 тыс. человек.

Мигранты не спасают ситуацию. За год приехало на 2,8 тыс. человек меньше, чем уехало.

По данным Саратовстата, на начало года в области проживало около 2,5 млн человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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