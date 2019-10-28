Саратовцы хотят жить меньше, чем в среднем жители России
А также не хотят бросать пить и курить
Саратовцы не очень хотят долго житьФото: Екатерина Семенова
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Жители Саратова хотели бы в среднем доживать до 83,9 лет.
К такому выводу пришли эксперты НПФ Сбербанка.
В среднем жители России хотели бы доживать до 87 лет. То есть саратовцы готовы жить примерно на 3,1 года меньше.
При этом самая высокая желаемая продолжительность жизни — в Москве, 92,3года.
Саратов также не вошел в число городов, где люди чаще всего занимаются фитнесом, придерживаются правильного питания и ЗОЖ, а также хотят избавиться от вредных привычек — курения и пьянства.
ИСТОЧНИК KP.RU