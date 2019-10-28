Саратовцы хотят жить меньше, чем в среднем жители России

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-28T11:31:51+03:00

Саратовцы не очень хотят долго жить Фото: Екатерина Семенова

А также не хотят бросать пить и курить

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Жители Саратова хотели бы в среднем доживать до 83,9 лет.

К такому выводу пришли эксперты НПФ Сбербанка.

В среднем жители России хотели бы доживать до 87 лет. То есть саратовцы готовы жить примерно на 3,1 года меньше.

При этом самая высокая желаемая продолжительность жизни — в Москве, 92,3года.

Саратов также не вошел в число городов, где люди чаще всего занимаются фитнесом, придерживаются правильного питания и ЗОЖ, а также хотят избавиться от вредных привычек — курения и пьянства.

ИСТОЧНИК KP.RU