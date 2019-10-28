2019-10-28T11:31:51+03:00
Общество

Саратовцы хотят жить меньше, чем в среднем жители России

А также не хотят бросать пить и курить
Екатерина Семенова
Поделиться:
Саратовцы не очень хотят долго житьСаратовцы не очень хотят долго житьФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Жители Саратова хотели бы в среднем доживать до 83,9 лет.

К такому выводу пришли эксперты НПФ Сбербанка.

В среднем жители России хотели бы доживать до 87 лет. То есть саратовцы готовы жить примерно на 3,1 года меньше.

При этом самая высокая желаемая продолжительность жизни — в Москве, 92,3года.

Саратов также не вошел в число городов, где люди чаще всего занимаются фитнесом, придерживаются правильного питания и ЗОЖ, а также хотят избавиться от вредных привычек — курения и пьянства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безалаберного бывшего зэка из Новых Бурас заставили отмечаться
«Саратов-Волга» обыграла «Северную двину»
На пожаре в Саратове погиб пенсионер
Саратовец обиделся на удары сковородкой и убил пенсионера
В Саратове прошла встреча с детской писательницей Ларисой Лариной
При пожаре в Энгельсе эвакуировали четырех человек
Саратовская спортсменка взяла серебро мирового турнира
В Ленинском районе дорогу не поделили ВАЗ и «Лада»
В Турках полыхал нежилой дом
В Красноармейске пропала без вести 79-летняя женщина
В центре Саратова столкнулись Kia Rio и Lada Priora
Коммунальщики закрыли дорогу по улице Кооперативная
На улицах Саратова найден еще один труп
В Энгельсском Экотехнопарке проведена экскурсия для одного человека
У заброшенного дома в Саратове найден труп молодого мужчины
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
Попавшийся на коммерческом подкупе балаковец стал благотворителем
АО «Облкоммунэнерго»: в области ежегодно обновляются сотни километров электросетей
Что такое 4КUltra HD, сколько это стоит и что можно посмотреть уже сейчас?
Отключена питьевая вода в домах Волжского района
На прямые договоры с КВС перешли 119 тысяч абонентов
Саратовская теннисистка Анастасия Гасанова стала серебряным призером Мирового турнира
В Балакове мужчина зарезал брата в день выхода из колонии
В Саратове рецидивисты оставили мужчину без аккумуляторов
Саратовский «Сокол» выиграл московский «Арарат»
Под Саратовом пенсионер на ВАЗе влетел в разобранный комбайн