2019-10-31T14:54:21+03:00
Общество

За пять лет цены на вторичное жилье в Саратове снизились на 4,3%

В среднем цена упала на 2 тыс. рублей за квадратный метр
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В России за последние пять лет стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла на 4%: с 64 391 рубля до 66 962 рублей. Цены выросли в 34 городах — от 0,3% в Улан-Удэ до 54,1% в Симферополе. В 40 городах квадратный метр на «вторичке» подешевел.

В Саратове цены на вторичную недвижимость за пять лет снизились на 4,3%. Такие данные приводятся в исследовании портала недвижимости Domofond.ru, который проследил, как изменились цены на вторичное жилье с октября 2014 по октябрь 2019 года в 74 крупных городах страны.

Саратов занял в этом рейтинге 40-е место со снижением цены на 4,3%. В октябре 2014 года жилье на вторичном рынке Саратова продавалось по 46 574 рублей за квадратный метр, а в октябре этого года средняя цена на такие квартиры составила 44 566 рублей.

В лидерах рейтинга Симферополь (рост цен на 54,1%) и Сочи (46,2%).

Больше всего подешевела «вторичка» в Кирове (−22,3%) и Нижнем Тагиле (−16,6%).

В течение последних пяти лет на рынок недвижимости в российских городах влияли как общие, так и локальные факторы. Общим стал кризис на рынке недвижимости: на ценовых графиках почти каждого города высшая точка пришлась на февраль – апрель 2015 года, после этого началось падение. Темпы выхода из пике в большинстве остальных городов зависят от локальных факторов: насколько продавцы завышали цены до кризиса, сколько новостроек вышло в продажу за эти пять лет и т. п. В ряде городов вторичный рынок так и не восстановился, — прокомментировала Ирина Филатова, главный редактор портала недвижимости Domofond.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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