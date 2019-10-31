Слухи оказались фейком: Независимый холдинг «Волга-Медиа» не прекращал работу

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-31T11:01:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Все СМИ медиахолдинга «Волга-Медиа» не приостанавливали работу из-за визита оперативников ОБЭП, который состоялся сегодня утром, 31 октября.

Правоохранители пришли с проверкой в офисный центр на улице Вишневая, 10. Холдинг «Волга-Медиа» размещается здесь с июля 2019 года, до тех пор тут находились несколько различных организаций. Проверкой в отношении одной из них и были заняты оперативники. Они вели себя корректно и не препятствовали работе СМИ, как предположили в одном из телеграм-каналов.

В настоящее время правоохранители уже покинули здание на Вишневой, 10.

Работа одного из ведущих, как справедливо отметили наши коллеги, саратовских медиахолдингов не прерывалась.

Холдинг «Волга-Медиа» является независимым и не представляет интересы каких-либо политических течений.

ИСТОЧНИК KP.RU