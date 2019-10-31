На улицах Вишневая и Офицерская канализация заливает брошенные котлованы «Т Плюс»
Сегодня, 31 октября, авария на канализации добавила ароматов коммунальному постапокалипсису на улицах Вишневая и Офицерская.
.Фото: Ольга Симонова
Разрытые улицы и котлованы с торчащими в них трубами обеспечила еще месяц назад компания «Т Плюс», где, по-видимому, забыли о масштабных раскопках в этом районе. Поскольку каких-либо работ здесь не наблюдается уже давно.
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Сегодня эти символы разрухи дополнил водопад, источник которого находится в канализационном колодце у дома №15 по Вишневой.
Канализация заливает улицу ВишневаяФото: Ольга Симонова
Котлован глубиной в несколько метров постепенно наполняется водой, вокруг него нет ограждения. По этой дороге идут на занятия и обратно ученики школы №76.
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Канализация заливает котлован Т Плюс.
ИСТОЧНИК KP.RU