2019-10-31T10:31:58+03:00
Общество

На улицах Вишневая и Офицерская канализация заливает брошенные котлованы «Т Плюс»

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Водопад канализации наполняет котлован Т ПлюсВодопад канализации наполняет котлован Т ПлюсФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 31 октября, авария на канализации добавила ароматов коммунальному постапокалипсису на улицах Вишневая и Офицерская.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Разрытые улицы и котлованы с торчащими в них трубами обеспечила еще месяц назад компания «Т Плюс», где, по-видимому, забыли о масштабных раскопках в этом районе. Поскольку каких-либо работ здесь не наблюдается уже давно.

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Сегодня эти символы разрухи дополнил водопад, источник которого находится в канализационном колодце у дома №15 по Вишневой.

Канализация заливает улицу Вишневая Фото: Ольга Симонова

Канализация заливает улицу ВишневаяФото: Ольга Симонова

Котлован глубиной в несколько метров постепенно наполняется водой, вокруг него нет ограждения. По этой дороге идут на занятия и обратно ученики школы №76.

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Канализация заливает котлован Т Плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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