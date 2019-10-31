Под Энгельсом начальница почты присвоила себе более 122 тыс. рублей
Она получила условный срок
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Суд признал 33-летнюю жительницу села Титаренко Энгельсского района виновной в присвоении денег.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что начальник сельского отделения почтовой связи пятого класса с января по август 2019 года забрала из кассы учреждения свыше 122 тыс. рублей.
Недостачу выявили во время ревизии, гражданке дали год условного срока и взыскали с нее сумму причиненного ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU