В Саратове утром сбили женщину с ребенком

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-31T09:44:02+03:00

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В Саратове сегодня, 31 октября, в Октябрьском районе Саратова сбили женщину с ребенком

По данным городской ГИБДД, происшествие случилось в 7:50 утра на перекрестке улиц Чернышевского и 2-я Садовая.

Мужчина за рулем Nissan сбил 38-летнюю женщину с ее 11-летним сыном. В результате прибывшая на место «скорая» госпитализировала обоих. После осмотра врачей ребенок из больницы был отпущен.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU