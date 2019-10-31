2019-10-31T09:44:02+03:00
Происшествия

В Саратове утром сбили женщину с ребенком

Пострадавших госпитализировали с различными травмами
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В Саратове сегодня, 31 октября, в Октябрьском районе Саратова сбили женщину с ребенком

По данным городской ГИБДД, происшествие случилось в 7:50 утра на перекрестке улиц Чернышевского и 2-я Садовая.

Мужчина за рулем Nissan сбил 38-летнюю женщину с ее 11-летним сыном. В результате прибывшая на место «скорая» госпитализировала обоих. После осмотра врачей ребенок из больницы был отпущен.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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