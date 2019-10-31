В Саратове утром сбили женщину с ребенком
Пострадавших госпитализировали с различными травмами
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В Саратове сегодня, 31 октября, в Октябрьском районе Саратова сбили женщину с ребенком
По данным городской ГИБДД, происшествие случилось в 7:50 утра на перекрестке улиц Чернышевского и 2-я Садовая.
Мужчина за рулем Nissan сбил 38-летнюю женщину с ее 11-летним сыном. В результате прибывшая на место «скорая» госпитализировала обоих. После осмотра врачей ребенок из больницы был отпущен.
Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU