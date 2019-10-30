Новые троллейбусы станут подарком для саратовцев к Новому году

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-30T16:19:55+03:00

Они появятся на улицах уже к 20 декабря

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Новые троллейбусы, которые появятся в Саратове, будут оснащены видеокамерами, панелью с бегущей строкой и системой Глонасс.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве траспорта и дорожного хозяйства области, речь идет о семи машинах, которые будут закуплены за счет субсидий.

- Проблема назрела давно, троллейбусный парк у нас старый, транспортные средства находятся «на службе» по 20-30 лет, они часто ломаются, а значит не выходят на маршрут. Троллейбусы, которые планирует закупить город, - не просто новый подвижной состав, они должны отвечать современным требованиям мегаполиса, то есть быть приспособленными для маломобильных групп граждан: это наличие откидного пандуса и площадки для инвалидов-колясочников, — заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко.

Он назвал это хорошим подарком жителям Саратова к Новому году, так как троллейбусы должны появиться на маршрутах уже к 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU