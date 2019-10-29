2019-10-29T11:15:26+03:00
Общество

В Саратове закупят троллейбусы на почти 50 млн рублей

Деньги пойдут на приобретение семи единиц транспорта
Дарья Вострикова
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Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова объявил аукцион на закупку семи новых троллейбусов.

В транспорте должен быть откидной пандус и площадка для инвалидов, которые передвигаются на колясках, антивандальные сидения.

Согласно условиям аукциона, среди обязательных требований для троллейбусов — видеокамеры, бегущая строка и система ГЛОНАСС, а также отделка салона шумотермоизолирующим материалом.

Необходимо, чтобы транспорт был новым, не ранее 2018 года выпуска, с максимальной скоростью не более 60 км/ч, рассчитан на эксплуатацию минимум в течение десяти лет.

На этот лот из городского бюджета выделят 49,98 млн рублей.

Участники аукциона могут подавать заявки до 5 ноября, победителя выберут на следующий день.

МУПП «СГЭТ» должен получить новый транспорт до 20 декабря. Наиболее вероятный победитель этого конкурса — завод «Тролза». Предприятие последний год испытывает определенные экономические сложности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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