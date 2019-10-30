2019-10-30T15:59:38+03:00
Политика

Депутаты Саратовской облдумы собираются на внеочередное заседание

Им необходимо решить важный кадровый вопрос
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Завтра, 31 октября, саратовская областная дума соберется на внеочередное, 35 заседание. Такое решение принял сегодня совет Думы.

Парламентарии соберутся по поводу назначения члена областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Им с большой вероятностью станет Татьяна Комольцева, которая до этого времени трудилась на должности начальника отдела контрольно-ревизионной работы и взаимодействия с общественными объединениями и СМИ в том же облизбиркоме.

А вот выслушать чиновников в «правительственном часе» решили в другой раз. Депутатам должны были доложить «О ходе работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ находящихся в Саратовской области». Эту тему решено перенести на декабрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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