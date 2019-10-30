Депутаты Саратовской облдумы собираются на внеочередное заседание
Завтра, 31 октября, саратовская областная дума соберется на внеочередное, 35 заседание. Такое решение принял сегодня совет Думы.
Парламентарии соберутся по поводу назначения члена областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Им с большой вероятностью станет Татьяна Комольцева, которая до этого времени трудилась на должности начальника отдела контрольно-ревизионной работы и взаимодействия с общественными объединениями и СМИ в том же облизбиркоме.
А вот выслушать чиновников в «правительственном часе» решили в другой раз. Депутатам должны были доложить «О ходе работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ находящихся в Саратовской области». Эту тему решено перенести на декабрь.
ИСТОЧНИК KP.RU