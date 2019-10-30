Судьба здания табачной фабрики в Саратове пока под вопросом

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-30T15:12:12+03:00

Собственники не обращались в правительство за помощью [видео]

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Судьба здания табачной фабрики в Саратове пока не определена.

Как сообщил на пресс-конференции министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, вопрос о том, что будет находиться на месте бывшего предприятия, будет решать собственник, British American Tobacco.

- В правительстве готовы оказать любое содействие по подбору собственника, по помощи в развертывании другого производства. Но они должны к нам обратиться, потому что мы же не можем принять решение за собственника, — отметил Архипов.

Бывшие работники табачной фабрики вынуждены трудоустраиваться самостоятельно. Часть переехали в Санкт-Петербург, куда было перенесено производство.

Напомним, табачная фабрика прекратила деятельность в Саратове с 1 октября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/741001" frameborder="0"></iframe> Судьба здания табачной фабрики пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU