2019-10-30T15:12:12+03:00
Общество

Судьба здания табачной фабрики в Саратове пока под вопросом

Собственники не обращались в правительство за помощью [видео]
Екатерина Семенова
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Андрей АрхиповАндрей АрхиповФото: Александр Уриевский
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Судьба здания табачной фабрики в Саратове пока не определена.

Как сообщил на пресс-конференции министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, вопрос о том, что будет находиться на месте бывшего предприятия, будет решать собственник, British American Tobacco.

- В правительстве готовы оказать любое содействие по подбору собственника, по помощи в развертывании другого производства. Но они должны к нам обратиться, потому что мы же не можем принять решение за собственника, — отметил Архипов.

Бывшие работники табачной фабрики вынуждены трудоустраиваться самостоятельно. Часть переехали в Санкт-Петербург, куда было перенесено производство.

Напомним, табачная фабрика прекратила деятельность в Саратове с 1 октября.

Судьба здания табачной фабрики пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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