Судьба здания табачной фабрики в Саратове пока под вопросом
Судьба здания табачной фабрики в Саратове пока не определена.
Как сообщил на пресс-конференции министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, вопрос о том, что будет находиться на месте бывшего предприятия, будет решать собственник, British American Tobacco.
- В правительстве готовы оказать любое содействие по подбору собственника, по помощи в развертывании другого производства. Но они должны к нам обратиться, потому что мы же не можем принять решение за собственника, — отметил Архипов.
Бывшие работники табачной фабрики вынуждены трудоустраиваться самостоятельно. Часть переехали в Санкт-Петербург, куда было перенесено производство.
Напомним, табачная фабрика прекратила деятельность в Саратове с 1 октября.
Судьба здания табачной фабрики пока не известна.
ИСТОЧНИК KP.RU