Для крестного хода в Саратове перекроют улицу Чернышевского

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-30T11:02:16+03:00

Ограничения на проезд и стоянку транспорта будут действовать 4 ноября

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В Саратове днем 4 ноября пройдет Крестный ход. Маршрут движения — от храма в честь Казанской иконы Божией Матери на улице Чернышевского до Свято-Троицкого кафедрального собора на Музейной площади. Из-за этого с 10.30 до 14.30 будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств. Запрещать движение будут, но только на время прохождения колонны верующих.

Их маршрут пройдет:

- по улице Чернышевского (на участке дороги от 1-го Гвоздильного проезда до улицы Московская);

- по улице Московская (на участке дороги от Чернышевского до Музейной площади);

- по Музейной площади (на участке дороги от Московской до Челюскинцев).

ИСТОЧНИК KP.RU