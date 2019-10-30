2019-10-30T09:33:49+03:00
Общество

Запущены рейсы в Санкт-Петербург из аэропорта «Гагарин»

Первый самолет улетел 29 октября
Дарья Вострикова
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Из международного аэропорта «Гагарин», который расположен в Сабуровке Саратовского района, теперь можно улететь в Санкт-Петербург.

Самолеты марки Boeing 737-800, каждый из которых готов вместить 189 человек, будут отправляться по вторникам, четвергам и субботам в два часа дня.

Первый рейс уже состоялся вчера, 29 октября.

Напомним, также из «Гагарина» открылись направления в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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