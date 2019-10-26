Аэропорт Саратова запустит три новых рейса
Можно улететь в Минеральные Воды, Симферополь и Екатеринбург
Изменить размер текста:
Компания «ИрАэро» открывает прямые рейсы из аэропорта «Гагарин» в Сабуровке в Минеральные Воды, Симферополь и Екатеринбург.
Уехать в Минеральные Воды и Екатеринбург можно будет по средам и пятницам. Ближайшие рейсы: 20 ноября и 27 декабря.
В Симферополь самолеты начнут летать по вторникам и четвергам. Открыть для себя это направление можно уже 19 ноября или 19 декабря.
Напомним, также в саратовском аэропорту открыты продажи билетов в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU