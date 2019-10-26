Аэропорт Саратова запустит три новых рейса

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-26T14:21:50+03:00

Можно улететь в Минеральные Воды, Симферополь и Екатеринбург

Изменить размер текста: A A

Компания «ИрАэро» открывает прямые рейсы из аэропорта «Гагарин» в Сабуровке в Минеральные Воды, Симферополь и Екатеринбург.

Уехать в Минеральные Воды и Екатеринбург можно будет по средам и пятницам. Ближайшие рейсы: 20 ноября и 27 декабря.

В Симферополь самолеты начнут летать по вторникам и четвергам. Открыть для себя это направление можно уже 19 ноября или 19 декабря.

Напомним, также в саратовском аэропорту открыты продажи билетов в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU