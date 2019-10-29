2019-10-29T22:20:18+03:00
Спорт

Волейбольный «Протон-Саратов» снова оштрафовали на 50 тысяч рублей

Это уже втрой штраф за нарушение требований по использованию рекламных носителей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директорат Всероссийской волейбольной Федерации по итогам игры 27 октября женской волейбольной команды «Протон-Саратов» наложил на нее штраф в 50 тыс. рублей.

Выплату придется сделать клубу за нарушение положения об открытом чемпионате России 2020. Конкретно «Протон-Саратов» оштрафован за нарушение требований по использованию рекламных носителей.

Это уже второй аналогичный штраф, который получает саратовская команда, которая финансируется в основном за счет областных бюджетных средств.

Напомним, 27 октября «Протон-Саратов» проиграл со счетом 0:3 соперницам из «Динамо-Казань».

В минувшем сезоне объем штрафов саратовской команды, которые оплатили ее бюджетные учредители, составил более полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обновлена Красная книга Саратовской области
В Энгельсе Priora влетела под грузовик со стройматериалами
В Саратове ищут родственников погибшей под колесами Kia пенсионерки
В Ртищеве Kia насмерть сбила велосипедиста
Андрей Малышев стал новым членом Общественной палаты Саратовской области
Певице Валерии сорвали фитнес-тренировку на родине в Саратове
С начала года в Саратовской области ликвидировали 50 мошеннических управляющих компаний
В детском саду Энгельса ввели карантин из-за стригущего лишая
Мужчина задушил прохожую за то, что она не дала ему позвонить по телефону
В Заводском районе женщина сдавала здание под снос
Как выросли цены на новостройки Саратова после появления счетов эскроу с 1 июля
На День народного единства в Энгельсе перекроют две улицы
В облдуме озвучили опасения о срыве сроков сдачи пляжа на набережной в Саратове