Волейбольный «Протон-Саратов» снова оштрафовали на 50 тысяч рублей

29 Окт. 22:20 2019-10-29T22:20:18+03:00

Это уже втрой штраф за нарушение требований по использованию рекламных носителей

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Директорат Всероссийской волейбольной Федерации по итогам игры 27 октября женской волейбольной команды «Протон-Саратов» наложил на нее штраф в 50 тыс. рублей.

Выплату придется сделать клубу за нарушение положения об открытом чемпионате России 2020. Конкретно «Протон-Саратов» оштрафован за нарушение требований по использованию рекламных носителей.

Это уже второй аналогичный штраф, который получает саратовская команда, которая финансируется в основном за счет областных бюджетных средств.

Напомним, 27 октября «Протон-Саратов» проиграл со счетом 0:3 соперницам из «Динамо-Казань».

В минувшем сезоне объем штрафов саратовской команды, которые оплатили ее бюджетные учредители, составил более полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU