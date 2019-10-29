Волейбольный «Протон-Саратов» снова оштрафовали на 50 тысяч рублей
Директорат Всероссийской волейбольной Федерации по итогам игры 27 октября женской волейбольной команды «Протон-Саратов» наложил на нее штраф в 50 тыс. рублей.
Выплату придется сделать клубу за нарушение положения об открытом чемпионате России 2020. Конкретно «Протон-Саратов» оштрафован за нарушение требований по использованию рекламных носителей.
Это уже второй аналогичный штраф, который получает саратовская команда, которая финансируется в основном за счет областных бюджетных средств.
Напомним, 27 октября «Протон-Саратов» проиграл со счетом 0:3 соперницам из «Динамо-Казань».
В минувшем сезоне объем штрафов саратовской команды, которые оплатили ее бюджетные учредители, составил более полумиллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU