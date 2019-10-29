В Энгельсе Priora влетела под грузовик со стройматериалами
Два человека госпитализированы
Изменить размер текста:
Вечером 29 октября на улице Колотилова в Энгельсе столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека, двое госпитализированы.
Столкновение произошло на одной из центральных улиц Энгельса. Водитель Lada Priora не соблюдал дистанцию и залетел под груженый строительными материалами МАЗ.
В результате помощь понадобилась 38-летнему водителю грозвика и троим, ехавшим в «Приоре».
В результате сотрудники «скорой помощи» госпитализировали двоих молодых людей из легковушки. Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU