2019-10-29T21:40:31+03:00
Происшествия

В Энгельсе Priora влетела под грузовик со стройматериалами

Два человека госпитализированы
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Вечером 29 октября на улице Колотилова в Энгельсе столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека, двое госпитализированы.

Столкновение произошло на одной из центральных улиц Энгельса. Водитель Lada Priora не соблюдал дистанцию и залетел под груженый строительными материалами МАЗ.

В результате помощь понадобилась 38-летнему водителю грозвика и троим, ехавшим в «Приоре».

В результате сотрудники «скорой помощи» госпитализировали двоих молодых людей из легковушки. Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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