С начала года в Саратовской области ликвидировали 50 мошеннических управляющих компаний

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-29T16:44:21+03:00

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В Саратовской области 85 управляющих компаний по решению суда лишились лицензий на управление многоквартирными домами с момента, когда начала действовать процедура лицензирования. Первые УК лишились своих лицензий в прошлом году.

За 9 месяцев этого года лицензию на управление домами в Саратовсвкой области получила 31 управляющая компания. За это же время было ликвидировано по решению суда 50 УК. Об этом "КП-Саратов" сообщили в областной Госжилинспекции.

За весь период лицензирования с 2015 года в регионе выдано 457 лицензий. С прошлого года в Саратовской области 85 управляющих компаний по решению суда лишились лицензий на управление многоквартирными домами, при этом 50 из них - с начала 2019 года.

Также ГЖИ аннулировала квалификационные аттестаты 27 руководителей управляющих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU