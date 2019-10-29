Мужчина задушил прохожую за то, что она не дала ему позвонить по телефону

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-29T16:32:38+03:00

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Свою вину в убийстве пожилой женщины в Лысых Горах Саратовской области признал 43-летний уроженец Республики Мордовия. Мужчина в тот вечер возвращался пьяным с вечеринки по случаю Дня автомобилиста.

Аткарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- По данным следствия, вечером 26 октября 43-летний мужчина, проживающий в поселке Лысые Горы, вместе с коллегами по работе отмечал день автомобилиста. После застолья он направился домой. По пути он потерял свой мобильный телефон и принялся его искать. Присев на остановке, он заметил проходившую мимо пожилую женщину, у которой попросил позвонить, чтобы найти свой сотовый. Прохожая заверила его, что телефона у нее нет, и в этот момент у нее в кармане зазвонил мобильник.

Обманутый мужчина рассвирепел, ударил ее рукой в лицо, а когда женщина упала, ударил ногой в живот, от чего она скатилась с дороги в кювет. Там он снял с нее пояс и затянул на шее. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной ее смерти стала механическая асфиксия. Осознав, что потерпевшая скончалась, мужчина покинул место происшествия, направившись домой.

Родственники погибшей пытались до нее дозвониться, но не сумев связаться с ней, обратились в полицию. Вскоре тело погибшей было обнаружено, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователями Аткарского межрайонного отдела СК 43-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Он уже во всем сознался и во время проверки показаний на месте рассказал об обстоятельствах произошедшего.

На время следствия судом он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU