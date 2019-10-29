Как выросли цены на новостройки Саратова после появления счетов эскроу с 1 июля

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-29T16:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Портал недвижимости Domofond.ru выяснил, как изменились цены на квартиры в новостройках в 71 крупном городе РФ с июля 2019 года.

Средняя по стране стоимость квадратного метра за четыре месяца поднялась на 4%. Цены на жилье в новостройках выросли в 62 городах, максимум — на 8,4% — в Иркутске. При этом в десяти городах цены снизились, но незначительно.

В Саратове стоимость квадратного метра выросла на 2,1%. В рейтинге 71 крупного города страны он оказался в середнячках — 40-е место.

Исследование связано с тем, что с 1 июля 2019 года застройщики в России перешли на новую схему финансирования строительства — с помощью эскроу-счетов. Теперь желающие купить квартиру не приносят свои деньги строителям, а помещают их на специальный счет в банке. Только после того, как дом будет сдан, банк перечислит деньги застройщику. Если тот обанкротится — деньги вернуться несостоявшемуся покупателю квартиры полностью.

- В значительной части крупных городов России переход на эскроу-счета не вызвал резкого повышения цен в новостройках. Темпы роста в среднем по стране оказались ниже, чем прогнозировали некоторые эксперты, — говорится в исследовании Domofond.ru.

«КП-Саратов» поинтересовалась у нескольких экспертов рынка недвижимости в Саратове этими выводами. Все специалисты сошлись в одном мнении, что рост цен на жилье сильно ограничен покупательской способностью населения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU