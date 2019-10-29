В Саратове заключен под стражу зарезавший ревнивца мужчина

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-29T14:31:23+03:00

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В Заводском районе суд принял решение о взятии под стражу 29-летнего мужчины, который в ходе ссоры зарезал «насевшего» на него ревница.

- По данным следствия, 27 октября 35-летний житель Заводского района поссорился со своей сожительницей, она ушла домой к матери. Разгневанный мужчина последовал за ней и под воздействием стресса убедил себя в том, что его дама поддерживает отношения с 29-летним мужчиной, проживающим в качестве квартиранта в одной из комнат в квартире матери. Игнорируя доводы о надуманности таких подозрений, мужчина вызвал соперника «на разговор». В результате у обоих в руках оказались ножи и более молодой участник конфликта нанес своему оппоненту удар в грудь. Через короткое время ревнивец скончался на месте — поножовщина произошла возле дома №79 по улице Огородная, — рассказали в региональном СУ СКР.

Следователями СК Заводского района 29-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU