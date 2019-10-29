2019-10-29T11:58:21+03:00
Общество

В финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» вышли девять саратовских проектов

В прошлом году саратовский художник Вадим Руфанов завоевал несколько призовых мест
Ольга Симонова
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Конференция в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове»Конференция в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове»Фото: Ольга Симонова
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На международном форуме «Артель», который пройдет в Саратове 31 октября и 1 ноября, расскажут о брендировании Нижнего Новгорода. Об этом рассказала руководитель центра стратегических инициатив СГК имени Л. В. Собинова Инна Бабаян на конференции в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов».

В Ульяновске есть проект «Квартал», он своего рода креативный бизнес-инкубатор, его поддерживает правительство.

Руководитель центра стратегических инициатив СГК имени Л. В. Собинова Инна Бабаян Фото: Ольга Симонова

Руководитель центра стратегических инициатив СГК имени Л. В. Собинова Инна БабаянФото: Ольга Симонова

Инна Бабаян рассказала о культурной программе, напомнив о театральном перформансе театра-студии «Эти». Также будут выступать музыканты консерватории, народный хор.

- Просто перерыва на антракт на форуме не будет, его наполнят смыслом, — отметила руководитель центра стратегических инициатив консерватории.

Директор АНПОО «Академия ремесел» Татьяна Полонская также позвала всех желающих на форум, отметив большое количество практиков. Интересно на мероприятии будет и тем, кто просто имеет хобби.

Председатель СРОО «Мастера ДПИ» Маргарита Вешкина напомнила, что в прошлогоднем конкурсе «Туристический сувенир» художник Вадим Руфанов выиграл несколько призовых мест.

Как добавила председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, это он в финале выиграл порядка трех мест, а на региональном этапе — все 11!

Во Всероссийском конкурсе есть множество номинаций, например, «Этнографический сувенир», две гастрономические, связанные с едой и напитками, «Сувенир событийный», «Сувенир-игрушка» и другие.

- Я надеюсь, наши саратовские победят, говорят же, дома и стены помогают, — сказала Вешкина.

Напомним, в финал от Саратовской области вышло девять проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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