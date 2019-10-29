В Саратове пройдет международный форум «Артель»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-29T11:31:35+03:00

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В пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» сегодня, 29 октября, прошла конференция, темой которой стало обсуждение международного форума «Артель» и Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

- Мы вышли на финишную прямую в подготовке к международному форуму «Артель», в рамках которого будет проходить всероссийский конкурс «Туристический сувенир». Нас сильно поддерживают НКО в сфере креативно-прикладной индустрии: город мастеров, академия ремесел, университет, — сказала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

Виктория БородянскаяФото: Ольга Симонова

Она отметила, что на форуме будут круглые столы, дискуссии, воркшоп, участие региональных и приглашенных спикеров.

Гостей ждут ярмарка-выставка сувениров РФ.

На форуме представят 400 проектов со всей РФ, с ПФО — 169, Саратовская область — девять.

Открытие форума пройдет в шахматном дворце. Для гостей выступят юные барабанщицы.

В течение мероприятия эксперты будут оценивать креативные проекты. Параллельно в это же время будет проходить деловая программа форума, в которой будет участвовать руководитель креативного пространства «Квартал», урбанист из Дмитрий Шацков из Ульяновска. В перерыве гостей и участников ожидает театральный перформанс.

С 11:15 до 12:45 пройдут панельные дискуссии о креативном пространстве и творчестве.

Форум будет идти 31 октября и 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU