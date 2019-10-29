2019-10-29T11:31:35+03:00
Общество

В Саратове пройдет международный форум «Артель»

Горожан и гостей Саратова ожидает ярмарка сувениров со всей России
Ольга Симонова
Поделиться:
Организаторы рассказали о предстоящем форуме "Артель"Организаторы рассказали о предстоящем форуме "Артель"Фото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

В пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» сегодня, 29 октября, прошла конференция, темой которой стало обсуждение международного форума «Артель» и Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

- Мы вышли на финишную прямую в подготовке к международному форуму «Артель», в рамках которого будет проходить всероссийский конкурс «Туристический сувенир». Нас сильно поддерживают НКО в сфере креативно-прикладной индустрии: город мастеров, академия ремесел, университет, — сказала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

Виктория Бородянская Фото: Ольга Симонова

Виктория БородянскаяФото: Ольга Симонова

Она отметила, что на форуме будут круглые столы, дискуссии, воркшоп, участие региональных и приглашенных спикеров.

Гостей ждут ярмарка-выставка сувениров РФ.

На форуме представят 400 проектов со всей РФ, с ПФО — 169, Саратовская область — девять.

Открытие форума пройдет в шахматном дворце. Для гостей выступят юные барабанщицы.

В течение мероприятия эксперты будут оценивать креативные проекты. Параллельно в это же время будет проходить деловая программа форума, в которой будет участвовать руководитель креативного пространства «Квартал», урбанист из Дмитрий Шацков из Ульяновска. В перерыве гостей и участников ожидает театральный перформанс.

С 11:15 до 12:45 пройдут панельные дискуссии о креативном пространстве и творчестве.

Форум будет идти 31 октября и 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Балакова получила три года колонии за покупку закладки
В Балакове из-за электроприборов сгорел дом
Олимпиада «Я — профессионал» собрала более 300 тыс. заявок
Под Калининском сгорел жилой деревянный дом
Около 1-й Дачной и в Заводском районе до ночи отключили воду
В финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» вышли девять саратовских проектов
В Энгельсе УК выплатила работникам 110 тыс. рублей долга по зарплате
В поликлинике Ленинского района благодаря поддержке депутата появилось новое лечебно-диагностическое оборудование
В 2019 году 70 одаренных детей из Саратовской области получат губернаторские стипендии
Регоператор: Строительный рынок в Волжском районе работает без договора на обращение с ТКО
Саратовская прокуратура добивается удаления из «ВКонтакте» песен про наркотики
В Саратовской области выдано свыше 3,5 тыс. разрешений на охоту на пушных животных