Николай Панков предложил передать завод «Тролза» государству

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-15T14:06:18+03:00

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Сегодня, 15 апреля, троллейбусный завод в Энгельсе посетил депутат Государственной думы Николай Панков, вместе с губернатором области Валерием Радаевым и работниками завода обсудили проблемы предприятия.

После доклада соучредителя «Тролзы» Владислава Бурова с возмущенной речью вышел Николай Панков.

- Десятками лет предприятие завоевывало себе славу в выпуске троллейбусов, навряд ли нам нужно хвалиться тем, что было раньше, поскольку это труд коллектива. Мне без разницы, какие там проблемы менеджмента, интересует, когда люди получат зарплату, будут производить машины, в каких условиях? В других регионах вы говорите о дотациях — там прозрачная схема. А вы — что значит со-собственник? Правоохранительные органы, возьмите контроль над ситуацией.

Собственникам надо говорить — «не умеешь управлять, отдай пакет акций власти». Я вижу недоработку министерств, ошибку менеджмента. Мы не должны молчать от безответственности руководства завода. Думайте, как выходить из кризиса, а не говорите: мне тут неинтересно, эта игрушка не получилась, — заявил Панков.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поддержал это и добавил, что не будет перевода собственности завода из промплощадки в что-то другое.

Он поручил до конца дня создать рабочую группу с первым заместителем председателя правительства Владимиром Ойкиным и приступать вместе с коллективом к работе по оздоровлению ситуации.

Валерий Радаев закончил свою речь пожеланиями, чтобы завод снова начал работать и «все гремело и крутилось».

ИСТОЧНИК KP.RU