2019-10-29T09:42:00+03:00
Происшествия

В Вольске рабочий сорвался с крыши лицея и разбился насмерть

Следователи Вольского отдела СУ СКР начали проверку
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области 22-летний парень сорвался с крыши лицея, где проводил работы, и разбился насмерть. Трагедия произошла днем 28 октября.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, группа рабочих вела ремонт на крыше 4-этажного здания МОУ «Лицей г. Вольска». Мужчины стали спускаться на обеденный перерыв, используя «страховочные пояса и передвижные веревки». В этот момент 22-летний мужчина сорвался с высоты и ударился о землю. Вызванные очевидцами медики «скорой помощи» доставили пострадавшего в больницу.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

- Однако, полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, в ходе проведения оперативного вмешательства он скончался, — уточнили в региональном СУ СКР.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователи уже осмотрели место происшествия и затребовали документацию на проводимые работы по ремонту кровли. Сейчас продолжается опрос персонала подрядной и субподрядной организации, а также очевидцев трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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