2019-10-29T09:29:38+03:00
Происшествия

В Саратове угонщик слетел в кювет, едва успев отъехать от места преступления

ДТП случилось на 1-м Цементном проезде
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Ночью 27 октября в полицию Кировского района Саратова обратился 39-летний мужчина с заявлением об угоне его Daewoo Nexia.

Машина, припаркованная у дома на 1-м Цементном проезде, пропала около полуночи. В полицию мужчина пришел около трех часов ночи. Спустя еще полчаса автомобиль был обнаружен в кювете на той же улице, откуда пропал.

В рамках уголовного дела об угоне задержали 28-летнего безработного, который сознался в преступлении.

Ранее не судимого мужчину отпустили на время следствия под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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