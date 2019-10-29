В Саратове угонщик слетел в кювет, едва успев отъехать от места преступления
ДТП случилось на 1-м Цементном проезде
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Ночью 27 октября в полицию Кировского района Саратова обратился 39-летний мужчина с заявлением об угоне его Daewoo Nexia.
Машина, припаркованная у дома на 1-м Цементном проезде, пропала около полуночи. В полицию мужчина пришел около трех часов ночи. Спустя еще полчаса автомобиль был обнаружен в кювете на той же улице, откуда пропал.
В рамках уголовного дела об угоне задержали 28-летнего безработного, который сознался в преступлении.
Ранее не судимого мужчину отпустили на время следствия под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU