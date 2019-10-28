Посередине улицы в Саратове лежит накрытый простыней труп
Тело находится на 2-й Садовой
Фото из соцсетей
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В Саратове на улице 2-я Садовая лежит труп, накрытый простыней.
Об этом сообщил в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» очевидец Максим Антонов.
В комментариях под записью в группе горожане выразили свои сожаления и гадают, убили ли человека или он умер своей смертью.
Вероятно, тело находится около перекрестка 2-й Садовой и Большой Садовой.
Напомним, совсем недавно на этом перекрестке во время ДТП ВАЗ-2114 и Kia были сбиты две женщины, которые позднее скончались в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU