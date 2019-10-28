2019-10-28T18:20:21+03:00
Происшествия

Посередине улицы в Саратове лежит накрытый простыней труп

Тело находится на 2-й Садовой
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Саратове на улице 2-я Садовая лежит труп, накрытый простыней.

Об этом сообщил в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» очевидец Максим Антонов.

В комментариях под записью в группе горожане выразили свои сожаления и гадают, убили ли человека или он умер своей смертью.

Вероятно, тело находится около перекрестка 2-й Садовой и Большой Садовой.

Напомним, совсем недавно на этом перекрестке во время ДТП ВАЗ-2114 и Kia были сбиты две женщины, которые позднее скончались в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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