В Балакове спасатели вытащили котенка из трубы и приютили себе
Местная жительница выразила им благодарность
Фото из соцсетей
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В Балакове спасатели вчера, 27 октября, помогли котенку. Об этом рассказала в группе «Произошло в Балаково» соцсети «Вконтакте» одна из местных жительниц.
- Хотелось бы выразить благодарность бригаде спасателей, которая вчера помогла достать это маленькое чудо из трубы в промзоне! — написала девушка.
Она также добавила, что сотрудники службы спасения забрали котика себе.
- Побольше бы таких хороших людей, — подытожила в своем посте местная жительница.
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ИСТОЧНИК KP.RU