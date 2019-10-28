В Балакове спасатели вытащили котенка из трубы и приютили себе

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-28T18:07:06+03:00

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В Балакове спасатели вчера, 27 октября, помогли котенку. Об этом рассказала в группе «Произошло в Балаково» соцсети «Вконтакте» одна из местных жительниц.

- Хотелось бы выразить благодарность бригаде спасателей, которая вчера помогла достать это маленькое чудо из трубы в промзоне! — написала девушка.

Она также добавила, что сотрудники службы спасения забрали котика себе.

- Побольше бы таких хороших людей, — подытожила в своем посте местная жительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU