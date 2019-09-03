Саратовские спасатели вытащили застрявшего котенка
Для этого пришлось отогнуть стену гаража
Фото Саратовской городской службы спасения
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На улице Одесская в Саратове спасатели помогли котенку выбраться из гаража.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов поступил с Одесской, 24в.
Котенок застрял между гаражом и бетонной стеной. Спасатели, применив гидравлический инструмент, отжали часть металлического листа.
Фото Саратовской городской службы спасения
Из пространства был извлечен котенок, его передали заявителю.
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ИСТОЧНИК KP.RU