Саратовские спасатели вытащили застрявшего котенка

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-03T15:12:49+03:00

Для этого пришлось отогнуть стену гаража

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На улице Одесская в Саратове спасатели помогли котенку выбраться из гаража.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов поступил с Одесской, 24в.

Котенок застрял между гаражом и бетонной стеной. Спасатели, применив гидравлический инструмент, отжали часть металлического листа.

Фото Саратовской городской службы спасения

Из пространства был извлечен котенок, его передали заявителю.

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ИСТОЧНИК KP.RU