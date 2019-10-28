2019-10-28T16:43:37+03:00
Общество

Панков: Новость о передаче дороги Урбах — Алгай, которой добился Володин, долгожданная

Екатерина Семенова
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Передача дороги от Урбаха до Александрова Гая на федеральный баланс, которой помог добиться председатель Государственной думы Вячеслав Володин, открывает новые возможности не только для капитального ремонта трассы, но и для экономического развития Заволжья и области в целом. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Новость о передаче на федеральный уровень дороги Урбах — Алгай, которой добился Володин, — долгожданная. Во-первых, для Заволжья. Этой трассой пользуются жители не только Алгайского, но и Питерского, Краснокутского, Новоузенского районов. Почти на каждой встрече люди поднимают проблему состояния дороги, капитальный ремонт которой область не тянула. И только передача на федеральный баланс могла изменить ситуацию. Как произошло в том же Заволжье с дорогой Саратов — Озинки, которая становится комфортней и безопасней. И людям не нужно без конца ремонтировать свой транспорт, разбитый на ухабах.

Во-вторых, для области это не только огромная экономия дорожного фонда (а значит, дополнительные средства на областные дороги). Это еще и новая возможность для открытия пункта пограничного пропуска в Алгайском районе. А это точка экономического роста не только района, но и всей области, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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