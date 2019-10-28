Панков: Новость о передаче дороги Урбах — Алгай, которой добился Володин, долгожданная
Передача дороги от Урбаха до Александрова Гая на федеральный баланс, которой помог добиться председатель Государственной думы Вячеслав Володин, открывает новые возможности не только для капитального ремонта трассы, но и для экономического развития Заволжья и области в целом. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».
- Новость о передаче на федеральный уровень дороги Урбах — Алгай, которой добился Володин, — долгожданная. Во-первых, для Заволжья. Этой трассой пользуются жители не только Алгайского, но и Питерского, Краснокутского, Новоузенского районов. Почти на каждой встрече люди поднимают проблему состояния дороги, капитальный ремонт которой область не тянула. И только передача на федеральный баланс могла изменить ситуацию. Как произошло в том же Заволжье с дорогой Саратов — Озинки, которая становится комфортней и безопасней. И людям не нужно без конца ремонтировать свой транспорт, разбитый на ухабах.
Во-вторых, для области это не только огромная экономия дорожного фонда (а значит, дополнительные средства на областные дороги). Это еще и новая возможность для открытия пункта пограничного пропуска в Алгайском районе. А это точка экономического роста не только района, но и всей области, — пишет Николай Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU