Вячеслав Володин: Трасса Урбах — Алгай передана на федеральный уровень
Вячеслав Володин: трасса Урбах-Алгай передана на федеральный уровень.! другой источник
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Instagram-канале volodin.saratov о передаче около 200 км трассы Урбах — Алгай на федеральный уровень.
- Все в комплексе, с созданием управления Нижневолжского в рамках Росавтодора, позволит Саратовской области более эффективно решать вопросы, связанные с ремонтом, содержанием дорог и приведением их в нормативное состояние, — отметил он.
Так, средства, которые тратились на содержание этой трассы, направят на ремонт дорог в селах и городах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU