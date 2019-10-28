Вячеслав Володин: Трасса Урбах — Алгай передана на федеральный уровень

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-28T16:39:42+03:00

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Instagram-канале volodin.saratov о передаче около 200 км трассы Урбах — Алгай на федеральный уровень.

- Все в комплексе, с созданием управления Нижневолжского в рамках Росавтодора, позволит Саратовской области более эффективно решать вопросы, связанные с ремонтом, содержанием дорог и приведением их в нормативное состояние, — отметил он.

Так, средства, которые тратились на содержание этой трассы, направят на ремонт дорог в селах и городах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU