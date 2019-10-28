В эфире радио «КП» расскажут об общественном контроле при строительстве завода в Горном
В эфире радио «Комсомольская правда» в Саратове» выйдет третий выпуск передачи с участием представителей «РосРАО».
Передача выйдет в эфир 29 октября в 15:45 на волне 90,6 FM.
Участники эфира: Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО», Владимир Колесников, завкафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, д. т. н., профессор ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева», и Денис Плещенко, начальник управления по коммуникациям «РосРАО».
Темой обсуждения станет общественный контроль при строительстве завода в Горном и работа приемной «РосРАО».
Тема активно обсуждается в Саратовской области последние дни. К дискуссии привлекаются эксперты, ученые, общественники, депутаты, экологи.
ИСТОЧНИК KP.RU