2019-10-28T15:14:05+03:00
Общество

В эфире радио «КП» расскажут об общественном контроле при строительстве завода в Горном

Эфир состоится в среду в 15:45
Екатерина Семенова
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В эфире радио «Комсомольская правда» в Саратове» выйдет третий выпуск передачи с участием представителей «РосРАО».

Передача выйдет в эфир 29 октября в 15:45 на волне 90,6 FM.

Участники эфира: Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО», Владимир Колесников, завкафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, д. т. н., профессор ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева», и Денис Плещенко, начальник управления по коммуникациям «РосРАО».

Темой обсуждения станет общественный контроль при строительстве завода в Горном и работа приемной «РосРАО».

Тема активно обсуждается в Саратовской области последние дни. К дискуссии привлекаются эксперты, ученые, общественники, депутаты, экологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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