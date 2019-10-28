На улицах Саратова найден еще один труп
Возбуждено уголовное дело об убийстве
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В Саратове на улице найден очередной труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп 35-летнего мужчины был найден у дома №79 по улице Огородная ночью 27 октября.
На теле имелись следу насильственной смерти — ножевое ранение в грудь.
По подозрению задержан 29-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Напомним, ранее труп еще одного мужчины был найден в Ленинском района, у заброшенных домов на улице Производственная.
ИСТОЧНИК KP.RU