На улицах Саратова найден еще один труп

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-28T10:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове на улице найден очередной труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп 35-летнего мужчины был найден у дома №79 по улице Огородная ночью 27 октября.

На теле имелись следу насильственной смерти — ножевое ранение в грудь.

По подозрению задержан 29-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Напомним, ранее труп еще одного мужчины был найден в Ленинском района, у заброшенных домов на улице Производственная.

ИСТОЧНИК KP.RU