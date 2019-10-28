У заброшенного дома в Саратове найден труп молодого мужчины

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-28T10:43:49+03:00

Найден труп рядом с расселенным заброшенным домом в Саратове Фото: Екатерина Семенова

Причина смерти пока не установлена

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Рядом с заброшенными домами в Ленинском районе Саратова найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашли местные жители. Он лежал на пустыре рядом с расселенным домом на улице Производственная.

По виду погибшему мужчине 30-35 лет, он опрятно одет, рядом с ним нашли телефон и личные вещи. Следователи предполагают, что причиной смерти могли быть естественные причины, однако точная причина станет известна после вскрытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU