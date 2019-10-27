В Саратове нашелся покупатель на квартиру в доме без окон и дверей
В Саратове нашелся покупатель на квартиру в доме под снос.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на аварийном доме в районе 5-го квартала появилось объявление о покупке квартиры.
На стене здания вывешено свежее объявление: «Срочно куплю квартиру в этом доме». При этом дом уже несколько лет стоит расселенным. В нет ни дверей, ни окон.
В микрорайоне несколько подобных зданий, которые уже несколько лет стоят разваливающимися, но сносить их пока никто не собирается. Несмотря на то, что по соседству с домами стоят два детских сада, а местность вокруг прекратилась в заросший бурьяном пустырь.
ИСТОЧНИК KP.RU