В Саратове нашелся покупатель на квартиру в доме без окон и дверей

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-27T18:42:15+03:00

Дом уже много лет необитаем, однако кто-то захотел купить в нем квартиру Фото: Екатерина Семенова

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В Саратове нашелся покупатель на квартиру в доме под снос.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на аварийном доме в районе 5-го квартала появилось объявление о покупке квартиры.

На стене здания вывешено свежее объявление: «Срочно куплю квартиру в этом доме». При этом дом уже несколько лет стоит расселенным. В нет ни дверей, ни окон.

В микрорайоне несколько подобных зданий, которые уже несколько лет стоят разваливающимися, но сносить их пока никто не собирается. Несмотря на то, что по соседству с домами стоят два детских сада, а местность вокруг прекратилась в заросший бурьяном пустырь.

ИСТОЧНИК KP.RU