Валерий Радаев опустился в рейтинге фонда «Петербургская политика»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-28T09:02:43+03:00

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Фонд «Петербургская политика» представил по итогам недели рейтинг «Губернаторская повестка». Топ-50 глав регионов, которые отметились громкими заявлениями на прошедшей неделе, с 21 по 27 октября.

Саратовского губернатора Валерия Радаева эксперты поместили на 29 место с высказыванием против нынешней концепции застройки Саратова, и призывом не уродовать исторический центр города. Об этом он заявил в интервью областному ТВ.

По сравнению с предыдущей неделей, Радаев опустился на 13 позиций рейтинга – с 16 на 29.

ИСТОЧНИК KP.RU